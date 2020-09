Limogeage de Me Moussa Diop : Le syndicat « SUT3 D » réfute les motifs agités pour son départ et parle d'insuffisance de gestion

Les travailleurs de Dakar Dem Dikk affiliés au SUT 3D (Syndicat Unique des Travailleurs de Dakar Dem Dikk) saluent la pertinence et l’opportunité de la décision du chef de l’Etat de limoger Me Moussa Diop, de ses fonctions de Directeur Général de DDD.

Cette décision opportune, selon le syndicat dans un communiqué, témoigne s’il en est encore besoin, de l’importance que le Chef de l’État accorde au développement des activités de la société DDD. Pour sa part, le SUT 3D qui dit n’avoir jamais cessé de tirer la sonnette d’alarme pour informer l’autorité et les usagers sur la nécessité d’arrêter les dérives notées dans la gestion de Me Moussa Diop, réitère sa mission d’organisation d’alerte et de défense des intérêts des travailleurs.

« Nous avons toujours dit que l’Etat a consenti beaucoup d’efforts à travers un appui financier à l’entreprise et la dotation en matériels roulant neufs. Dès lors, il suffisait simplement d’avoir un bon manager pour que DDD soit cette entreprise dont rêve chaque sénégalais. Les insuffisances notées dans sa gestion se sont accumulées au point qu’à ce jour, il n’y a quasiment plus de liquidité pour honorer les engagements auprès des fournisseurs, des institutions sociales et les salaires des travailleurs, pour les prochains mois seront hypothéqués si l’Etat n’intervient pas. Nous n’avons jamais cessé de tirer la sonnette d’alarme », révèle le SUT3

En outre, ayant constaté l’ampleur de la polémique soulevée par le limogeage de Me Moussa Diop que certains justifient par sa position sur le mandat présidentiel, le SUT 3D rejette en bloc ces allégations. « Nous restons convaincus que cet argument renforce la stratégie de victimisation dans laquelle, le désormais ex DG de DDD veut confiner l’opinion. Justifier son limogeage par une déclaration politique stratégique qu’il a bien calibrée, procède d’une manipulation de l’opinion. Me Moussa Diop est maître dans cet art-là. Il savait que la voie dans laquelle il avait engagé DDD était sans issue. Et pour distraire tout le monde, il n’a pas hésité à agiter la voie politicienne pour justifier son limogeage que tout le monde attendait. La manipulation de l’opinion que nous constatons, depuis le limogeage, est faite à dessein. Elle a pour objectif de dissimuler les fautes de gestion gravissimes, la gabegie, mais aussi le clientélisme débordant avec lesquels Me Moussa Diop a dirigé DDD », renseignent les syndicalistes.

Le SUT 3D enfin, d’inviter les autorités du transport de même que les usagers de DDD, à éviter de se laisser distraire par ceux qui veulent adosser le limogeage de Me Moussa Diop à sa déclaration politicienne sur le mandat présidentiel.