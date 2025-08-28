Libertés publiques : l’APR dénonce un acharnement contre journalistes et activistes

Le Secrétariat Exécutif National de l’APR a exprimé sa vive indignation concernant la convocation de l’analyste Mamadou Sy Tounkara par le parquet. Dans une déclaration lue par la rédaction de Dakaractu, le parti dénonce une « inféodation du Procureur au Pastef » et un climat de répression visant journalistes, chroniqueurs et activistes.
Le SEN réclame la libération de détenus d’opinion, dont Badara Gadiaga, Abdou Nguer, Jérôme Bandiaky et l’homme d’affaires Tahirou Sarr, estimant que ces arrestations traduisent une dérive liberticide inquiétante.
