Liberté d’opinion au Burkina : Amnesty international et Coseddh manifestent ce vendredi à Dakar

La Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits Humains (COSEDDH) et Amnesty International Sénégal annoncent la tenue, ce vendredi 21 juin, d’un rassemblement pacifique de protestation contre la répression de la liberté de la presse et de la liberté d'opinion et d'expression par la junte militaire au pouvoir au Burkina Faso. Dans un communiqué lu à Dakaractu, les organisations vont également saisir l’occasion pour demander la libération des défenseurs des droits humains incarcérés ou enrôlés de force dans les « Volontaires de la Défense de la



Patrie », parmi lesquels l'avocat Guy Hervé Kam détenu depuis le 24 janvier 2024.