Libasse Faye après la défaite de l’ASC Ville de Dakar contre Kriol Star : "Il est temps de se remettre en question et d'améliorer notre défense!"

Suite à la surprenante défaite de l'ASC Ville de Dakar contre Kriol Star, Libasse Faye, le coach, a souhaité répondre en toute franchise aux questions des journalistes. Malgré un succès récent, il a admis que l'équipe se heurtait à des problèmes constants qui ont été soulignés par cette dernière défaite. L'entraîneur a mis l'accent sur le fait qu'il était encore prématuré de porter des jugements finaux, tout en mentionnant l'importance d'une analyse plus détaillée du contexte. D'après lui, les mêmes défis détectés suite à la victoire du jour antérieur étaient toujours d'actualité, exigeant une réflexion approfondie.







Faye a également souligné l'importance cruciale des joueurs dans la gestion de ces défis. Il a affirmé qu'en tant qu'entraîneur, il était crucial d'établir une structure et un agencement sur le terrain, mais que c'étaient les joueurs qui devaient faire la différence grâce à leur talent et leur expertise. Il a souligné que, bien que des modifications aient été apportées, les problèmes de défense n'étaient pas assez résolus. L'entraîneur a mentionné des défaillances défensives qui ont autorisé l'équipe adverse à bénéficier de multiples tirs dégagés, en particulier des tentatives à trois points. Selon lui, la solution passe par une défense plus combative et une pression accrue sur l'équipe offensive rivale.







Quand on lui a posé la question de savoir si les joueurs avaient suivi ses instructions, Libasse Faye a souligné l'importance de la responsabilité collective. Il a rejeté l'idée de blâmer entièrement ses joueurs, mettant en avant que dans un contexte comme celui-ci, l'entraîneur devait également s'interroger sur lui-même. Faye a souligné l'importance, dans les compétitions de haut niveau, d'accueillir les critiques constructives et de collaborer pour trouver des solutions, sans blâmer une seule personne. Il a manifesté sa déception concernant cette perte, surtout que celle-ci aurait pu renforcer la victoire de son équipe lors du match précédent.







Le coach a aussi souligné l'importance de se recentrer rapidement et d'éviter que la défaite n'impacte l'état d'esprit des joueurs. Pour lui, il est essentiel de surmonter mentalement cette défaite, sans toutefois minimiser les fautes qui ont été faites. Il a mis en avant que toutes les équipes se retrouvaient désormais à égalité et que la compétition repartait de zéro. Libasse Faye a donc incité ses joueurs à se focaliser sur les perspectives futures, à évaluer leurs prestations et à envisager les prochaines rencontres avec un état d'esprit de revanche pour corriger la trajectoire et restaurer la réputation de l'équipe.