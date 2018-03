Les secrets de la citation servie à la TFM et au Professeur Songdé Diouf

“Nous devrions porter plainte parce que vous faites tout pour que nous vous violons et quand nous vous violons alors que c'est vous qui avez tout fait pour qu’on vous viole, vous continuez à être libre. J’assume pleinement et entièrement ce que je dis. Je coupe la poire en deux : le pauvre qui est tombé dans le panneau prendra 10 ans et celle qui a tout fait pour être violée continue à errer. Même au sein de la maison, celle qu’on a violé, c’est celle qui a des formes généreuses”.

Ces mots prononcés par le Professeur Songdé Diouf dans “Jakarlo bi” du 9 mars risquent de lui coûter cher et pour cause. Une citation directe lui a été servie par des femmes qui estiment que l'enseignant fait l'apologie du viol à travers son discours. Elles ne se sont pas limitées au professeur Diouf. La TFM qui a servi de tribune à ce dernier est citée à comparaitre pour complicité d'apologie du viol. L'audience aura lieu le 10 avril après un premier renvoi. Les requérantes qui visent les délits d'apologie du viol, Injures publiques, diffamation et complicité de diffamation en vertu des articles laissent la latitude au procureur de requérir la peine qu'il jugera appropriée contre le Professeur Songdé Diouf, Boubacar Ndour et Khalifa Diakhaté. Elles ne réclament que le franc symbolique...