Les révélations explosives de Abdou Mbow sur les violences au Sénégal : « Des personnes sont organisées dans une entreprise pour déstabiliser les institutions de ce pays! »

Le député et président de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains a rejoint ses collègues qui ont dénoncé ces actes de violences qui ont été enregistrés en début du mois de juin. Abdou Mbow regrette que le Sénégal, pays de paix et de stabilité, puisse être la cible de personnes mal intentionnés voulant semer le chaos dans le pays. « Ce sont des bandits, des brigands, des terroristes , des anti-républicains qui ont commis ces actes. Et ces personnes sont organisées dans une entreprise, pour déstabiliser les institutions de ce pays », révèle le député lors du vote des projets de convention à ratifier par la représentation nationale.



En outre, le député donne quelques lignes de la tribune qu’il a signée avec les députés Abdoulaye Vilane et Oumar Youm et qui s’adresse aux députés de la France Insoumise sur la situation politique du Sénégal.