Les révélations de Me Moussa Diop sur le chef de protocole du PM Ousmane Sonko

Me Moussa Diop a profité de son face à face avec les journalistes pour apporter des précisions suite au rapport de la Cour des comptes. l'ancien Directeur Général de Dakar Dem Dikk révèle avoir nommé le chef de protocole du Premier Ministre, Ousmane Sonko, chef de service alors que ce dernier n'avait pas le niveau requis. « J’ai nommé Djiby Guèye, chef de service alors qu’il était membre de Pastef. Dès sa promotion, des faucons du palais m’ont interpellé. Mais je n'ai pas cédé. Parce que Djiby Guèye est un employé modèle. Il travaille avec professionnalisme sans connotation politique », relate-il.



Poursuivant, il a semé le doute dans la tête des journalistes. Ces derniers ont répliqué pour savoir le niveau d’étude de Djiby Gueye lors de sa nomination à ce poste de chef de service à Dakar Dem Dikk (DDD). Mais, Me Moussa Diop les renvoie à l’investigation. « On parle de diplôme, vous la presse, allez faire vos recherches », lance t-il.