Les nominations en conseil des ministres de ce Mercredi 05 Avril 2023

Monsieur Brahima Mamadou BA, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du Développement rural de Kolda, est nommé Directeur régional du Développement rural de Tambacounda, en remplacement de Monsieur Baboy Dit Sada LY appelé à d ’ autres fonctions.



Monsieur Abdoulaye CAMARA, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du Développement rural de Matam, est nommé Directeur régional du Développement rural de Fatick, en remplacement de Monsieur Mamadou Badiane appelé à d ’ autres fonctions.



Monsieur Cheikh Ahmet Tidiane DIENG, Ingénieur agronome, précédemment Chef du service départemental du développement rural de Vélingara, est nommé Directeur régional du Développement rural de Matam, en remplacement de Monsieur Abdoulaye Camara appelé à d ’ autres fonctions.



Monsieur Casimir Adrien SAMBOU, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du Développement rural de Ziguinchor, est nommé Directeur régional du Développement rural de Sédhiou, en remplacement de Monsieur Oumar MBENGUE appelé à d ’ autres fonctions.



Monsieur Oumar MBENGUE, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du Développement rural de Sédhiou, est nommé Directeur régional du Développement rural de Dakar, en remplacement de Madame Tacko Diawara appelée à d ’ autres fonctions.



Madame Tacko Diawara, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du Développement rural de Dakar, est nommée Directeur régional du Développement rural de Saint Louis, en remplacement de Monsieur Hamadou BALDE appelé à d ’ autres fonctions.



Monsieur Jean Paul BAMPOKY, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du Développement rural de Louga, est nommé Directeur régional du Développement rural de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Casimir Adrien Sambou appelé à d ’ autres fonctions.



Monsieur Daouda HANE, Ingénieur agronome, précédemment Directeur régional du Développement rural de Kédougou, est nommé Directeur régional du Développement rural de Louga, en remplacement de Monsieur Jean Paul BAMPOKY appelé à d ’ autres fonctions. Monsieur Ndiasse SARR, Ingénieur agronome, précédemment Chef du service départemental du développement rural de Louga, est nommé Directeur régional du Développement rural de Kédougou, en remplacement de Monsieur Daouda Hane appelé à d ’ autres fonctions.



Pour le Ministère de l ’ E au e t de l ’ A ss a i n i ss e m en t :



Mon s i eu r Mad ické CI SS E, Gé og ra ph e- A mé n a gi s t e , e s t no mmé D i rec t e u r d e l a P réve ntion e t d e l a Ge s tion d e s I nond a tion s , e n rem pl aceme nt d e Mon s i e u r M ama dou Alph a S IDI BE , a d m i s à f a i re va loi r s e s d r oit s à un e p e n s ion d e re t ra it e .