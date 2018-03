Les menottes aux poignées de l'Imam Ndao révoltent Me Moussa Sarr

Imam Alioune Badara Ndao et ses co-accusés sont arrivés dans la salle d'audience, menottés. Ce qui a eu le don de révolter le conseiller de l'Imam. Me Moussa Sarr a attendu que le président de la Chambre criminelle appelle à la barre l'Imam Ndao et ses co-accusés pour donner de la voix. Pour l'avocat, "les détenus n'ont pas besoin d'être menottés dans la salle d'audience".