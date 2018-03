Les malfrats avaient dévalisé la Pharmacie de la République : Ils prennent 2 ans ferme

La quarantaine, les deux récidivistes, Amadou Seck et Moussa Sow avaient subtilisé la somme de 400 mille francs à la pharmacie de la République. Attraits hier au Tribunal des flagrants délits pour les délits d'association de malfaiteurs et de vol en réunion, ils sont condamnés à 2 ans dont un an ferme. Amadou Seck et Moussa Sow se sont connus à la prison de Diourbel en 2009. Ils ont par la suite tissé des liens après avoir été condamnés à des peines fermes pour vol. À leur sortie de prison, ils ont mis un plan pour continuer leur banditisme. Au courant du mois de février dernier, les malfrats se sont introduits à la pharmacie de la République et ont subtilisé la somme de 400 mille francs rangée dans un tiroir de ladite structure. Malheureusement pour eux, ils seront filmés par les caméras de surveillance installées sur les lieux. C’est pour ces faits qu’ils comparaissaient au Tribunal de Grande Instance de Dakar pour association de malfaiteurs et vol en réunion. Pour l’avocat de la défense, Me Iba Mar Diop, ses clients ont une dépendance pour la drogue raison pour laquelle, allègue-t-il, ils s'adonnent au vol. Sur ce, la robe noire plaide une application bienveillante de la loi. Finalement, les voleurs ont été condamnés à 2 ans de prison ferme...