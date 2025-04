Les investisseurs chinois se précipitent sur l'or face au risque Trump

Les investisseurs chinois, qui subissent de plein fouet la guerre douanière avec les Etats-Unis, se sont fortement tournés au premier trimestre vers l'or en sa qualité de valeur refuge, sous forme de lingots et de pièces, mais aussi de titres financiers.



Ce mouvement est guidé par "les craintes d'une récession", en raison de la politique commerciale de Donald Trump "sur les exportations chinoises", explique John Reade, du Conseil mondial de l'or (CMO).



Au premier trimestre, la demande de lingots et de pièces d'or en Chine a fortement augmenté, de 12% en glissement annuel et de 48% en comparaison du trimestre précédent, pour atteindre 124 tonnes.



Une performance jugée "impressionnante étant donné que la croissance en glissement annuel repose sur un premier trimestre 2024 déjà solide", souligne le CMO dans son rapport trimestriel.



Ce rapport porte sur une période qui précède l'escalade commerciale d'avril entre Pékin et Washington. Mais l'anticipation des taxes et d'un partenariat économique amoindri avec les Etats-Unis ont conduit les investisseurs chinois à déjà miser sur la valeur refuge.



Autre type d'investissement, les titres cotés adossés à des actifs d'or physique (ETF) en Chine sont en plein essor, ce qui est "une des tendances les plus intéressantes" de cette année selon M. Reade.



Traditionnellement utilisés par les Américains et les Européens, ces actifs très liquides ont vu leur demande bondir en Asie, atteignant 34 tonnes d'or au premier trimestre, "presque exclusivement du fait de la Chine".



Et la tendance s'intensifie avec les droits colossaux entre Pékin et Washington. "On recense déjà 70 tonnes" achetées via des ETF rien que depuis le début du mois d'avril, précise M. Reade.



Par ailleurs, la banque centrale chinoise a continué d'ajouter de l'or à ses réserves sur le trimestre, avec une hausse de 13 tonnes, rapporte le CMO.



Ces orientations, particulièrement marquées en Chine, valent aussi pour le reste du monde, l'achat d'or en tant qu'investissement ayant grimpé de 170% en glissement annuel, surtout en raison des ETF.



L'engouement des investisseurs a conduit l'once à 2.860 dollars en moyenne sur la période, soit une augmentation de 38% sur 12 mois -- l'or a dépassé fin avril les 3.500 dollars pour la première fois de son histoire.



La joaillerie subit de plein fouet cette envolée: la demande de bijoux en or a diminué de 21% par rapport à l'an passé. En Chine, c'est 32% de moins.