Les commerçants de Ziguinchor face à la morosité des fêtes de Noël

À l’approche des fêtes de Noël, l'effervescence qui animait traditionnellement les marchés de Ziguinchor semble avoir laissé place à un lourd sentiment de déception. En dépit de la fièvre des préparatifs, les commerçants rencontrés au marché Saint Maur de Boucotte déplorent la baisse significative des ventes. « L'année dernière, à cette période, nous avions plus de clients, les achats étaient nombreux. Mais cette année, c'est tout le contraire », confie Mamadou Thiam, vendeur de vêtements et d'attirails pour femmes mariées. Selon lui, la crise économique actuelle et la baisse du pouvoir d'achat des Sénégalais expliquent cette situation morose, exacerbée par un climat de plus en plus difficile.

Les avis sont partagés parmi les commerçants. Salama Diop Faty, vendeuse de prêt-à-porter, déplore également la stagnation des ventes. Elle souligne que le changement de régime a eu un impact direct sur la situation économique, rendant les consommateurs plus frileux. Alors que certains clients, comme Rita, une fidèle acheteuse, s'inquiètent de la flambée des prix, la situation semble particulièrement inquiétante pour les femmes au foyer, déjà confrontées à des conditions de vie précaires. « Avant, le marché était plein à Noël, mais cette année, il n’y a rien », témoigne Rita, visiblement préoccupée par la cherté des tarifs.

Toutefois, dans cette morosité ambiante, un petit rayon de lumière : l'électricité. Mamadou Thiam note avec soulagement que les coupures de courant, qui perturbaient gravement le commerce l'an dernier, sont moins fréquentes cette année. Un petit réconfort pour les marchands qui attendent patiemment que les temps difficiles passent. D’un autre côté, Madeleine, une marchande de fruits de mer et de produits halieutiques, se console en affirmant que les prix élevés sont partout similaires et que, malgré tout, il faut rester optimiste : « Tout ira bien, il suffit d’attendre », conclut-elle. Mais pour l’instant, l’incertitude plane sur les festivités de fin d’année à Ziguinchor.