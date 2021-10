Les Vendredis de Supdeco : Le groupe a accueilli le ministre de la Justice qui a animé une conférence sur « les alternatives à l'emprisonnement et les aménagements de peine »

Dans le cadre du programme les vendredi de Supdeco, le groupe a reçu la visite du ministre de la justice, gardes des sceaux Me Malick Sall.



Ce dernier sous la demande du groupe Supdeco a animé une conférence publique sur les alternatives à l'emprisonnement et les aménagements de peine. Cette initiative s'inscrit selon Abdou Aziz Sy, le directeur adjoint du groupe, dans une dynamique de sensibilisation et de formation des jeunes étudiants sur certaines questions.



Revenant sur le thème de la conférence, Me Malick Sall rappelle que beaucoup d'initiatives sont prises par les autorités pour désengorger les prisons...