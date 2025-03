Les Etats-Unis durcissent les règles de séjour pour les Canadiens

Les Canadiens qui restent plus d'un mois aux Etats-Unis vont bientôt devoir s'enregistrer auprès des autorités américaines, selon une nouvelle règle publiée mercredi, en pleine offensive de Donald Trump contre le pays voisin.



Cette règlementation, parue au journal officiel américain, applique un décret pris par le président américain et renforce l'application d'une loi existante pour laquelle les Canadiens étaient, en pratique, exemptés.



Amenée à prendre effet le 11 avril, elle devrait particulièrement toucher les nombreux retraités canadiens qui passent leur hiver dans le sud des Etats-Unis.



Le Canada est la cible depuis des semaines de Donald Trump, qui ne retient pas ses coups, diplomatiques ou commerciaux, contre son voisin et premier partenaire commercial.



Les Etats-Unis imposent depuis mercredi de nouveaux droits de douane de 25% sur les importations d'acier et d'aluminium du monde entier, et le dirigeant républicain a laissé entendre pendant quelques heures la veille qu'il taxerait son voisin le double, avant de rétropédaler.



Il a aussi souhaité à sa manière la bienvenue au futur Premier ministre canadien Mark Carney, sur le point de prendre les rênes du pays, en martelant son souhait de faire du voisin du nord un Etat américain.



La réglementation publiée mercredi va toucher "entre 2,2 et 3,2 millions" de personnes, relève le ministère américain de la Sécurité intérieure, dont "les visiteurs canadiens qui sont entrés aux Etats-Unis par des postes-frontières terrestres et auxquels il n'a pas été remis une preuve d'enregistrement".



Chaque année, des centaines de milliers de retraités fuient l'hiver canadien pour la douceur du sud des Etats-Unis, notamment en Floride. Ils sont surnommés les "snowbirds".



Des associations canadiennes qui les représentent se sont récemment inquiétées publiquement d'être affectées par le décret sur l'immigration signé le 20 janvier par Donald Trump.