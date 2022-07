Législatives2022 : Diop Sy adoube Macky et invite à voter massivement BBY pour l’intérêt de Tivaouane.

Face aux enjeux de ces élections législatives, le maire de Tivaouane, Diop Sy, investi sur la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) se veut clair. "Nous voulons que les Tivaouanois votent massivement pour la coalition BBY pour l’intérêt de cette ville", a-t-il indiqué. En effet, il l’a fait savoir face à la presse et en présence de presque tous les grands responsables de BBY dans la sainte ville de Maodo.



Selon lui, son choix de soutenir BBY s’explique par la réalisation de grands chantiers partout dans le pays et par le programme ambitieux que déroule le Président Macky Sall. Le maire de Tivaouane a aussi rappelé les consignes du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, qui conseille à toute la classe politique de ne pas verser dans les mauvaises paroles et la violence.



Cependant, Diop Sy n’a pas manqué de lancer des piques à Ousmane Sonko en dénonçant ses "concerts de casseroles". D’après lui, "ay bol aki pott khéwi na si rewmi".