Législatives2022 : Amadou Bâ en mode visite de courtoisie à l’U 25 des Parcelles Assainies

Alliant visite de proximité et caravane pour gagner le cœur des électeurs de son fief des Parcelles Assainies, Amadou Bâ continue toujours de battre campagne pour accrocher le maximum d’électeurs.



En visite de courtoisie hier à l'U25 des P.A où il a rencontré délégués de quartier et partisans, Amadou Ba a décliné son ambition aux habitants du quartier et leur a demandé de participer à donner une majorité au président Sall le soir du 31 juillet. Il a lancé un appel à l’endroit de ses militants pour qu'ils unissent leurs forces pour terminer la campagne en beauté...