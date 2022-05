Législatives au Sénégal : Ce mercredi, dernier jour pour le dépôt de la caution

Les candidats aux Législatives ont jusqu'à aujourd'hui pour se manifester devant le comptable de la Caisse des dépôts et consignations. Ce mercredi est en effet la date butoir pour le dépôt des 15 millions de francs CFA représentant la caution.



On s’interroge dès lors sur les risques d’embouteillage par rapport à la forte affluence attendue au siège de la Cdc. Des coalitions ont déjà déposé leur caution dans le cadre des élections locales de juillet 2022.



C’est le cas de la coalition AAR Sénégal (Thierno Alassane Sall et Cie), qui a déjà accompli cette formalité. Les candidatures seront examinées puis l’institution en charge rendra ses décisions susceptibles de recours.