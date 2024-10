Législatives anticipés du 17 novembre : Dr Oumar Cissé, Maire de la ville de Rufisque rompt avec Taxaawu et appelle à voter Pastef

Le Maire de Rufisque, Oumar Cissé, a officiellement annoncé son départ du mouvement Taxaawu Sénégal, à quelques semaines des élections législatives du 17 novembre. Après avoir refusé de figurer sur la liste de la coalition "Sam sa Kaddu" dirigée par Barthélémy Dias, le Dr Cissé a décidé de soutenir le parti Pastef, une décision motivée par des divergences profondes avec la direction de Taxawu.



Dans une lettre publiée récemment, l’ancien député de la 14e législature exprime son désaccord avec la nouvelle orientation de Taxawu, qu'il juge contraire aux principes de cohérence et d'éthique en politique. Il critique vivement la direction pour avoir formé une inter-coalition avec l'APR, parti qu'ils ont combattu pendant 12 ans", qualifiant cette alliance "d'incohérente."



L'édile de Rufisque souligne que le choix de Taxawu d’adopter une voie carriériste, loin des préoccupations des citoyens, a fini de le convaincre de s’en éloigner. Il appelle ainsi à soutenir Pastef, un parti qu'il voit comme engagé dans le redressement du pays, à travers des mesures fortes telles que l’audit des contrats pétroliers et miniers ou encore la traque des avantages fiscaux indus. Selon lui, l’avenir du Sénégal repose sur la transformation économique et la modernisation de villes comme Rufisque.



Le Dr Cissé exhorte les habitants de Rufisque et du Sénégal à voter massivement pour Pastef, dans l’intérêt du pays et de sa gouvernance.