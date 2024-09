Législatives - Investitures : Aminata Mbengue Ndiaye encourage la promotion des jeunes à l’assemblée nationale

La Secrétaire générale du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye, a annoncé à ses camarades réunis en comité de pilotage des investitures pour les législatives anticipées du 17 novembre, qu’elle avait pris la décision de ne pas se présenter sur aucunes listes, non pas pour des raisons de santé mais pour une question de principe et de grandeur.







La SG du Parti socialiste a exhorté ses camarades senior ou ceux ayant effectué plusieurs mandats déjà, de suivre cet exemple et d’avoir l’esprit d’ouverture en laissant la place aux jeunes et aux femmes, particulièrement ceux qui n’ont jamais eu l’opportunité d’être investis en vue de défendre les valeurs socialistes à l’Assemblée nationale.







Cette position de la Secrétaire générale du PS a été très largement soutenue si l’on compte le nombre de responsables qui ont, sur cette lancée, annoncé qu’eux aussi se désistaient de leur droit conféré par les statuts et règlements du Parti de pouvoir se présenter de nouveau à la députation, notamment les représentants des mouvements affiliés (jeunes, femmes, syndicats, etc).







À la suite de Mme Aminata Mbengue Ndiaye, les ministres Serigne Mbaye Thiam et Alioune Ndoye, les députés Rokhaya Diaw de Louga et Oulèye Diaou de Rufisque, les responsables Boubacar Mané de Kolda et bien d’autres encore, ont également exprimé leur vœu de renoncer à se présenter pour mettre en avant les jeunes.