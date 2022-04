Législatives 2022 : Opposition et pouvoir sur les attentes de la confection des dossiers de candidature.

Éviter les incohérences et viser la transparence : C’est ce qu’attendent les acteurs réunis ce matin avec la direction générale des élections dans la perspective de l’organisation des élections législatives du 31 juillet 2022.



Biram Sène, le chargé des questions de la formation et de la communication à la DGE a pris plus d’un quart d’heure pour expliquer aux partis et coalitions la manière de s’imprégner des modalités de participation à ces échéances électorales.



Sur la réception des dossiers de candidature, les cas d’éligibilité et d’incompatibilité ainsi que la conception des bulletins de vote, rien n’a été omis par la direction générale des élections qui invite les acteurs à se mettre à niveau et à ne laisser le moindre détail pour des listes bien confectionnées...