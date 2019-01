« Le supercalculateur de Diamniadio a une capacité d’un pétaFlop, le plus puissant en Afrique » (Ministre Mary Teuw Niane)

Le professeur Mary Teuw Niane, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, a annoncé au cours du lancement de la plateforme Innovation du Psej, l’installation prochaine au niveau de Diamniadio du projet Télévision ouverte numérique universitaire du Sénégal (Tonus) d’un montant de 150 millions. En outre, il est largement revenu sur l’aménagement du super calculateur le plus puissant en Afrique. A l’en croire, c’est le centre de mutualisation et de partage de la Cité du savoir qui abritera ce mastodonte d’une capacité d’un péta-flop. Cette machine sera bientôt opérationnelle avec la réception récente de 2 microscopes électroniques d’un montant d’un milliard, d’un microscope à compression, d’un microscope électronique de balayage ainsi que plusieurs équipements associés avoisinant au total plus de deux milliards.