Le pétrole dégringole à cause de la guerre commerciale entre Washington et Pékin

Les cours du pétrole s'enfoncent mercredi, en raison de la guerre commerciale qui s'amplifie entre les Etats-Unis et la Chine, le baril de Brent passant sous la barre des 60 dollars pour la première fois depuis quatre ans.



Vers 11H20 GMT (13H20 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, dévissait de 5,52% à 59,35 dollars, après s'être affiché brièvement à 58,47 dollars en séance au plus bas depuis février 2021.



Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en mai, chutait de 5,86% à 56,09 dollars.



Le président des Etats-Unis Donald Trump impose depuis mercredi à des dizaines de pays une nouvelle salve de droits de douane à l'importation.



Principalement visés, les produits chinois écopent au total de droits de douane additionnels de 104% sous l'administration de Donald Trump.



La Chine a réagi mercredi en annonçant porter à 84% ses surtaxes de rétorsion sur les produits américains.



"Les prix du pétrole ont encore baissé, les négociants s'attendant à un coup dur pour la croissance mondiale et la demande d'énergie", explique Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.



Pékin est le premier importateur de pétrole au monde, et Washington est le premier consommateur, le cours de l'or noir est donc particulièrement sensible à la santé des deux principales économies mondiales.



"Le recul des prix du pétrole reflète le scepticisme quant à une désescalade à court terme", estime John Plassard, analyste chez Mirabaud.



Les craintes d'un affaiblissement de la demande mondiale de pétrole, en plus de la décision la semaine dernière de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) d'accroître sa production plus rapidement que prévu, "ont créé un cocktail toxique qui alimente les craintes d'un marché pétrolier en surabondance" de barils affirme Ole R. Hvalbye, analyste chez SEB.



Un prix trop faible de l'or noir n'est pas compatible avec la volonté du président américain de "forer à tout-va" aux Etats-Unis, "en cas de nouvelle faiblesse des prix, la production sera arrêtée" car elle ne sera plus rentable pour les producteurs américains, explique Tamas Varga, de PVM Energy.



Également affaibli par les perspectives d'une demande plus faible en raison de la guerre commerciale lancée par Donald Trump, le gaz européen s'est affiché mercredi au plus bas depuis septembre dernier à 33,44 euros par mégawattheure (MWh).



Vers 11H20 GMT, le contrat à terme du TTF néerlandais, considéré comme la référence européenne du gaz naturel, baissait d'environ 5,8%, à 34,10 euros le mégawattheure.