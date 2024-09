Le maire de New York, le démocrate Eric Adams, inculpé dans une enquête fédérale (médias américains)

Le maire de New York, le démocrate Eric Adams, visé par des soupçons sur le financement de sa campagne en 2021, a été inculpé dans une enquête menée par un parquet fédéral, a révélé mercredi soir le New York Times.



Le New York Times ne précise par les motifs de l'inculpation, mais le maire est visé depuis plusieurs mois par une enquête sur des accusations de dons illégaux de sociétés du BTP liées à la Turquie. L'annonce de l'inculpation intervient après la démission de plusieurs proches du maire ces derniers jours.