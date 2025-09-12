Le gouverneur de l'Utah confirme l'arrestation du meurtrier présumé de Charlie Kirk, identifié comme Tyler Robinson

Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a confirmé vendredi l'arrestation du meurtrier présumé du militant conservateur américain Charlie Kirk, l'identifiant comme Tyler Robinson.
"Nous l'avons", a déclaré le gouverneur lors d'une conférence de presse. Jeudi soir, a-t-il précisé, "un membre de la famille" du suspect a joint un ami de la famille, lequel a ensuite contacté les autorités pour les informer que "Robinson leur avait avoué ou laissé entendre son implication" dans l'assassinat.
"La nuit dernière, à 22H00 locales, le suspect a été arrêté", soit 33 heures après le meurtre, a déclaré Kash Patel, le directeur du FBI, la police fédérale.
Un autre membre de la famille a témoigné que "Robinson était devenu plus politisé ces dernières années", a ajouté le gouverneur. Il a fait état d'une récente conversation avec un parent au cours de laquelle Tyler Robinson avait mentionné la prochaine venue de Charlie Kirk dans l'Utah pour un débat public sur un campus universitaire et partagé son hostilité à sa personne et à ses opinions.
"Nous l'avons", a déclaré le gouverneur lors d'une conférence de presse. Jeudi soir, a-t-il précisé, "un membre de la famille" du suspect a joint un ami de la famille, lequel a ensuite contacté les autorités pour les informer que "Robinson leur avait avoué ou laissé entendre son implication" dans l'assassinat.
"La nuit dernière, à 22H00 locales, le suspect a été arrêté", soit 33 heures après le meurtre, a déclaré Kash Patel, le directeur du FBI, la police fédérale.
Un autre membre de la famille a témoigné que "Robinson était devenu plus politisé ces dernières années", a ajouté le gouverneur. Il a fait état d'une récente conversation avec un parent au cours de laquelle Tyler Robinson avait mentionné la prochaine venue de Charlie Kirk dans l'Utah pour un débat public sur un campus universitaire et partagé son hostilité à sa personne et à ses opinions.
Autres articles
-
Le pétrole grimpe avec des sanctions contre la Russie qui se précisent
-
France: Isabelle Adjani sera jugée en appel le 26 février pour fraude fiscale
-
La France remporte une bataille dans un litige immobilier avec la Guinée équatoriale
-
Education et lenteurs administratives : l’UDEN exige la signature du décret portant la révision du statut des décisionnaires et la publication des actes administratifs
-
Téléphones, sacs, lunettes, djembés et plateaux de ceebu jën : les objets insolites oubliés par les utilisateurs de Yango au Sénégal