Le gouverneur de l'Utah confirme l'arrestation du meurtrier présumé de Charlie Kirk, identifié comme Tyler Robinson

Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, a confirmé vendredi l'arrestation du meurtrier présumé du militant conservateur américain Charlie Kirk, l'identifiant comme Tyler Robinson.



"Nous l'avons", a déclaré le gouverneur lors d'une conférence de presse. Jeudi soir, a-t-il précisé, "un membre de la famille" du suspect a joint un ami de la famille, lequel a ensuite contacté les autorités pour les informer que "Robinson leur avait avoué ou laissé entendre son implication" dans l'assassinat.



"La nuit dernière, à 22H00 locales, le suspect a été arrêté", soit 33 heures après le meurtre, a déclaré Kash Patel, le directeur du FBI, la police fédérale.



Un autre membre de la famille a témoigné que "Robinson était devenu plus politisé ces dernières années", a ajouté le gouverneur. Il a fait état d'une récente conversation avec un parent au cours de laquelle Tyler Robinson avait mentionné la prochaine venue de Charlie Kirk dans l'Utah pour un débat public sur un campus universitaire et partagé son hostilité à sa personne et à ses opinions.