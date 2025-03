Le « faiseur de miracles » dépouille un logisticien de 67 millions FCFA : une manipulation macabre démantelée

Le procès de Cheikh Moustapha Ndiaye, un prétendu marabout âgé de 35 ans, a eu lieu mercredi dernier au tribunal de Pikine-Guédiawaye. L’homme, accusé de charlatanisme et d’escroquerie, a été jugé pour avoir dépouillé un jeune logisticien de 67 millions de francs CFA, en lui faisant croire qu’il possédait des pouvoirs mystiques capables de débloquer sa réussite professionnelle.



Une promesse de succès qui se transforme en cauchemar



Dominique Diop, un logisticien de 25 ans, a été introduit à Cheikh Moustapha Ndiaye en 2023. Le marabout, prétendant avoir des dons extraordinaires, a convaincu la victime que des forces occultes empêchaient son épanouissement professionnel. Il lui assure qu’il peut l’aider à surmonter ces blocages mystérieux, et que tout ce qui est nécessaire, c’est de suivre une série de rituels spirituels coûteux.



Au début, ces rituels semblaient anodins, mais rapidement, le processus s’intensifie. Bains mystiques nocturnes sur la plage de Yoff, offrandes d’objets de valeur, transferts réguliers d’argent… Chaque étape était présentée comme indispensable sous peine de voir ses projets échouer et sa famille sombrer dans le malheur. Ignorant la manipulation, Dominique plonge dans un gouffre financier, mobilisant ses économies personnelles, l’argent de son entreprise familiale et empruntant même auprès de ses proches.



L’escalade des dépenses atteint un pic avec 67 millions de francs CFA engloutis dans les fausses promesses de réussite. Ce n’est que grâce à l’inquiétude de sa sœur et de son frère, alertés par les retraits bancaires incessants, que la vérité éclate. Conscients de l’ampleur de l’arnaque, ils décident de porter plainte.



Un piège tendu à l’escroc



Avec l’aide des réquisitions téléphoniques, la brigade de recherches de Keur Massar suit les traces des transactions. Dominique Diop, prenant conscience de la situation, organise une rencontre avec Cheikh Moustapha Ndiaye, sous prétexte de procéder à un dernier paiement. L’escroc, confiant, se rend au rendez-vous fixé au rond-point Manoumbé, où il est arrêté le 6 mars à 20 heures.



En garde à vue, Ndiaye tente de minimiser son rôle, prétendant n’avoir reçu que 18 millions de francs, tout en désignant un certain “Boly”, un guide spirituel de Touba, comme responsable de l’ampleur de l’escroquerie. Mais l’enquête révèle que Ndiaye n’en est pas à son premier coup. Il s’agit d’un récidiviste, déjà condamné pour des faits similaires.



Une manipulation bien rodée



Lors de son jugement, la partie civile a présenté des relevés bancaires, démontrant les nombreuses transactions suspectes. Des enregistrements audio compromettants ont aussi été exposés, dans lesquels on entend la voix de Ndiaye en conversation avec une femme, mentionnant des remises d’or et d’importantes sommes d’argent envoyées par Dominique Diop. Le procureur a souligné la méthode de manipulation psychologique, fondée sur la peur et la superstition, pour contrôler et exploiter la victime.



Dans ses réquisitions, le procureur a demandé une peine ferme d’un an de prison contre Cheikh Moustapha Ndiaye, ainsi que le remboursement des 67 millions de francs CFA à la victime. Il a également réclamé le versement de 5 millions de francs en dommages et intérêts. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et rendra son verdict ce vendredi.





Une histoire tragique de manipulation et d’arnaque qui rappelle que dans le monde du charlatanisme, les victimes sont souvent prises dans un piège bien plus pernicieux qu’elles ne l’imaginent.