Le Sénégal réaffirme son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara

La République du Sénégal a renouvelé ce lundi son soutien sans équivoque à l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et à sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire national, incluant la région du Sahara, selon l’agence MAP.







Cette position a été officialisée dans le Communiqué conjoint publié à l’issue de la Grande Commission de Coopération maroco-sénégalaise, réunie à Rabat sous la co-présidence du Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, et du Premier ministre du Sénégal Ousmane Sonko.







Dans ce document, la partie sénégalaise a réitéré son appui total au plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, qu’elle considère comme “la seule solution crédible, sérieuse et réaliste” pour résoudre ce différend régional dans le cadre exclusif des Nations Unies.







Le Sénégal s’est par ailleurs félicité de l’adoption historique, le 31 octobre 2025, de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution consacre le plan d’autonomie marocain, dans le cadre de la souveraineté du Royaume, comme seule base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique définitive, rapporte l’agence MAP.

