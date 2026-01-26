Dépollution de la Baie de Hann : un partenariat stratégique salué par la France et l’Union européenne

La Station d’épuration de l’ONAS, située à Mbao, a accueilli ce lundi 26 janvier 2026 une visite officielle de haut niveau. Le Ministre de l’Environnement, accompagné d’une délégation de l’Union européenne et des ambassadeurs des pays membres, s’est rendu sur le site dans le cadre du suivi du Projet de dépollution de la Baie de Hann. Cette initiative majeure vise à améliorer durablement le cadre de vie des populations riveraines et à renforcer la protection de l’environnement.







Au cours de la cérémonie, la ministre déléguée française chargée des partenariats internationaux, Éléonore Caroit, a salué l’importance de ce programme, financé conjointement par le Sénégal, la France et l’Union européenne, avec l’appui de partenaires comme les Pays Bas. Elle a souligné que ce projet, soutenu par l’Agence française de développement et inscrit dans l’initiative européenne Global Gateway, aura un impact direct sur près de 500 000 personnes, tout en contribuant à la restauration de la biodiversité et à l’amélioration de l’économie locale, notamment dans le secteur de la pêche.







Cette visite à la station d’épuration de l’ONAS à Mbao illustre la solidité du partenariat entre le Sénégal et ses partenaires européens autour de projets concrets et utiles aux populations. Au delà du traitement des eaux usées, le Projet de dépollution de la Baie de Hann s’affirme comme un levier essentiel pour la santé publique, la préservation de l’environnement et le développement durable du littoral dakarois.

