Journée internationale de la Douane : Le ministre Cheikh Diba salue les performances de 2025

L’Administration des Douanes du Sénégal a célébré hier la Journée internationale de la Douane, aux côtés de la communauté douanière mondiale. La cérémonie, tenue au siège de la Direction générale, a rassemblé les principaux responsables de l’institution ainsi que des représentants des Forces de Défense et de Sécurité. Le Ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, qui présidait l’événement, a mis l’accent sur le thème de cette année : « Une Douane qui protège sa population par sa vigilance et son engagement. » Selon lui, ce thème reflète parfaitement les missions quotidiennes des agents douaniers au service de la nation.







Le Directeur général des Douanes, Babacar Mbaye, entouré de son équipe dirigeante et des différents partenaires, s’est félicité de l’engagement exemplaire de ses collaborateurs. Le Ministre des Finances et du Budget a également rendu hommage au travail accompli, saluant les excellents résultats obtenus en 2025 et leur impact positif sur l’économie nationale. « Les performances enregistrées témoignent du professionnalisme et du dévouement des agents des douanes », a t-il souligné, avant d’adresser ses félicitations à l’ensemble des équipes.







Trois nouveaux bâtiments baptisés en hommage aux anciens







La matinée a également été marquée par l’inauguration de nouvelles infrastructures, baptisées en mémoire d’anciens dirigeants de l’Administration des Douanes. Une salle de conférence porte désormais le nom de l’ancien Directeur général Mouhamadou Makhtar Cissé. Une nouvelle annexe de la Direction générale a été baptisée en l’honneur de Mamadou Moustapha Tall, lui aussi ancien Directeur général. Enfin, un Centre de Commandement opérationnel rend hommage au regretté Colonel des Douanes Mbaye Ndao.

