Le SEN de l’APR tacle le pouvoir et exige un référendum sur les réformes institutionnelles

Le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l’Alliance Pour la République (APR) a rendu publique, ce samedi 6 avril 2025, une déclaration cinglante à l’adresse du pouvoir en place. Publiée au lendemain des célébrations de la Fête nationale, cette prise de position du parti fondé par l’ancien président Macky Sall mêle critiques acerbes contre le régime actuel et exigences démocratiques, notamment un référendum sur les réformes institutionnelles.



Hommage au peuple et aux FDS



Dans sa déclaration, lue par la rédaction de DAKARACTU, le SEN adresse d’abord ses félicitations au peuple sénégalais, saluant « l’unité dans la diversité » ainsi que la consolidation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Un hommage appuyé est également rendu aux Forces de Défense et de Sécurité (FDS), louées pour leur loyauté envers la République.



Un bilan contrasté : fierté de l’ère Sall, critiques du régime actuel



Le SEN estime que le défilé militaire a mis en lumière le bilan du régime de Macky Sall, revendiqué avec fierté par l’APR. Le parti souligne notamment les avancées en matière de défense et de sécurité, jugées conformes aux ambitions nationales.



En revanche, le ton se durcit lorsqu’il s’agit du pouvoir actuel. L’APR dénonce une célébration du premier anniversaire du régime marquée par des « apitoiements, complaintes et une recherche de boucs émissaires », plutôt que par des actions concrètes pour relancer le développement. Le SEN fustige un pouvoir paralysé par l’incompétence et l’inertie, et condamne avec virulence les propos du chef de l’État visant Macky Sall, qualifiés d’« inqualifiables » et manquant « d’élégance et de tenue ».



Réformes institutionnelles : l’APR exige un référendum



Autre point de friction : les réformes institutionnelles annoncées par le gouvernement. Le SEN réclame une clarification immédiate, arguant que les priorités devraient être le pouvoir d’achat en berne, les licenciements abusifs des jeunes, l’insécurité grandissante et les arrestations arbitraires visant opposants et chefs d’entreprise. Sur ce dossier, l’APR se montre intraitable : toute modification de la nature du régime devra être soumise à référendum.



Message d’apaisement et appel à l’unité



En conclusion, le SEN de l’APR adresse ses vœux de paix à la communauté catholique en ce temps de Carême, appelant à l’union des prières pour le salut du Sénégal.