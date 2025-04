Le RIS Al Wahda redéfinit sa stratégie : Le Dr Koutoubo Gassama annonce une nouvelle dynamique d’action

De plus, il a lancé un appel passionné à la jeunesse sénégalaise, l'encourageant à participer activement au développement du pays en réalisant des actions tangibles et des sacrifices personnels. Pour le Dr Gassama, l'éducation et la formation restent des éléments clés du mouvement, en particulier dans un environnement imprégné d'excès sur les médias sociaux. Il a aussi évoqué la problématique de la responsabilité, mettant l'accent sur une justice juste et sans animosité, afin de restaurer la confiance et l'espoir dans la gouvernance du pays.