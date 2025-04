Le RIS Al Wahda plaide pour l’autonomisation économique des jeunes : Cheikh Mactar Kébé appelle à une mobilisation collective

Cheikh Mactar Kébé, président du RIS Al Wahda, a appelé à une véritable indépendance économique pour les jeunes sénégalais. Il a insisté sur l'importance cruciale de cette indépendance pour établir les fondements solides d'un Sénégal souverain et florissant. Il a lancé un appel à une action concertée en soutien à la Palestine, tout en encourageant les nouvelles autorités à engager un dialogue authentique, sans toutefois décharger les précédents responsables publics de leur devoir de transparence. Selon lui, la lutte pour la justice, la vérité et l'autonomie est à la fois locale et mondiale, et le RIS Al Wahda aspire à jouer un rôle clé dans cette transformation.