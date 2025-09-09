Le Qatar se réserve le droit de répondre à l'attaque israélienne, affirme son Premier ministre

Le Premier ministre du Qatar a affirmé mardi que son pays se réservait le droit de répondre à l'attaque israélienne sur son sol, en parlant d'un "moment charnière" pour le Moyen-Orient.
Le Qatar "se réserve le droit de riposter à cette attaque flagrante", a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdulrahmane Al Thani. "Nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment charnière. Il doit y avoir une réponse de toute la région", a-t-il ajouté.
