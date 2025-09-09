Le Qatar se réserve le droit de répondre à l'attaque israélienne, affirme son Premier ministre


Le Qatar se réserve le droit de répondre à l'attaque israélienne, affirme son Premier ministre
Le Premier ministre du Qatar a affirmé mardi que son pays se réservait le droit de répondre à l'attaque israélienne sur son sol, en parlant d'un "moment charnière" pour le Moyen-Orient.

Le Qatar "se réserve le droit de riposter à cette attaque flagrante", a déclaré Cheikh Mohammed ben Abdulrahmane Al Thani. "Nous pensons qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un moment charnière. Il doit y avoir une réponse de toute la région", a-t-il ajouté.
Autres articles
Mardi 9 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Parcelles Assainies : un jeune homme de 23 ans trouvé mort dans des circonstances troublantes à l’auberge « Lamnaye », sa partenaire et son ami interpellés

Parcelles Assainies : un jeune homme de 23 ans trouvé mort dans des circonstances troublantes à l’auberge « Lamnaye », sa partenaire et son ami interpellés - 09/09/2025

Guinée: le régulateur des médias rétablit un site privé d'informations suspendu

Guinée: le régulateur des médias rétablit un site privé d'informations suspendu - 08/09/2025

Transformer les risques agricoles en opportunités : la révolution silencieuse de la PARM mise en lumière lors de l’AFSF 2025

Transformer les risques agricoles en opportunités : la révolution silencieuse de la PARM mise en lumière lors de l’AFSF 2025 - 08/09/2025

Latmingué : Le Maire Macoumba Diouf accompagne les populations pour reverdir la commune et lance le projet 'un nouveau-né, un plant'

Latmingué : Le Maire Macoumba Diouf accompagne les populations pour reverdir la commune et lance le projet 'un nouveau-né, un plant' - 08/09/2025

Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques

Corniche Ouest : quand une querelle de rabatteurs tourne au meurtre à coups de briques - 08/09/2025

« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI

« Évasion express, arrestation express » : l’évasion digne d’un film stoppée net au Camp pénal de Liberté VI, un détenu tente sa chance mais finit sa course au GMI - 08/09/2025

Gouvernement du Sénégal : Permutation entre Dr Abdourahmane Diouf et Pr Daouda Ngom

Gouvernement du Sénégal : Permutation entre Dr Abdourahmane Diouf et Pr Daouda Ngom - 07/09/2025

Sénégal vs RD Congo : Pape Matar Sarr met l’accent sur l’unité et la victoire

Sénégal vs RD Congo : Pape Matar Sarr met l’accent sur l’unité et la victoire - 06/09/2025

Kalidou Koulibaly : « On continue à travailler pour mettre le Sénégal au sommet de l’Afrique! »

Kalidou Koulibaly : « On continue à travailler pour mettre le Sénégal au sommet de l’Afrique! » - 06/09/2025

Gamou chez la famille Tilala Fall : ferveur et chants Baye Fall pour la célébration de la nuit du Prophète

Gamou chez la famille Tilala Fall : ferveur et chants Baye Fall pour la célébration de la nuit du Prophète - 05/09/2025

Partage, foi et discipline : l’appel de Jupiter face aux dérives de la jeunesse

Partage, foi et discipline : l’appel de Jupiter face aux dérives de la jeunesse - 04/09/2025

Gamou 2025 : Dakar Dem Dikk mobilise plus de 300 bus et effectue 689 départs vers Tivaouane et Kaolack

Gamou 2025 : Dakar Dem Dikk mobilise plus de 300 bus et effectue 689 départs vers Tivaouane et Kaolack - 04/09/2025

Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane : Le Khalife prêche la bonne parole et le respect de son prochain

Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane : Le Khalife prêche la bonne parole et le respect de son prochain - 04/09/2025

Cérémonie officielle Gamou Médina Baye : le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine réaffirme l'engagement de l'État pour les foyers religieux

Cérémonie officielle Gamou Médina Baye : le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine réaffirme l'engagement de l'État pour les foyers religieux - 04/09/2025

Couverture gamou Tivaouane : 3.323 fonctionnaires de police mobilisés[...], près de 200 personnes interpellées

Couverture gamou Tivaouane : 3.323 fonctionnaires de police mobilisés[...], près de 200 personnes interpellées - 04/09/2025

Colonie de vacances au Maroc : 70 pupilles de la Nation s’envolent avec la Compagnie Air Sénégal

Colonie de vacances au Maroc : 70 pupilles de la Nation s’envolent avec la Compagnie Air Sénégal - 03/09/2025

Gamou 2025: La Senelec se déploie dans les cités religieuses

Gamou 2025: La Senelec se déploie dans les cités religieuses - 03/09/2025

Carburant volé, clandos ravitaillés : 9 chauffeurs d’Owatrans démasqués par la Dic pour un détournement de 4,5 millions Fcfa

Carburant volé, clandos ravitaillés : 9 chauffeurs d’Owatrans démasqués par la Dic pour un détournement de 4,5 millions Fcfa - 03/09/2025

Makhtar Pédro fils de Abdou Diouf : « À 90 ans, mon père reste un modèle de continuité et de république »

Makhtar Pédro fils de Abdou Diouf : « À 90 ans, mon père reste un modèle de continuité et de république » - 03/09/2025

Gamou 2025 - Réduction des dégâts de la route : la Brigade nationale des sapeurs-pompiers invite à un strict respect du code de la route

Gamou 2025 - Réduction des dégâts de la route : la Brigade nationale des sapeurs-pompiers invite à un strict respect du code de la route - 03/09/2025

Gamou 2025 : La police nationale dévoile son plan de circulation

Gamou 2025 : La police nationale dévoile son plan de circulation - 03/09/2025

Tivaouane-Thiénaba / Couverture sécuritaire et médicale du détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers : 550 sapeurs-pompiers dont 25 officiers mobilisés

Tivaouane-Thiénaba / Couverture sécuritaire et médicale du détachement de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers : 550 sapeurs-pompiers dont 25 officiers mobilisés - 03/09/2025

Médina Baye - Amadou Mame Diop apporte la réplique à Ousmane Sonko et Cie :

Médina Baye - Amadou Mame Diop apporte la réplique à Ousmane Sonko et Cie : "Ce régime continue à s'enfermer dans une critique inconstructible, irresponsable et non fondé - 03/09/2025

Kaolack - Gamou 2025 : Coris Bank gâte ses clients avec un petit déjeuner royal et offre des packs d'eau et des nattes aux foyers religieux

Kaolack - Gamou 2025 : Coris Bank gâte ses clients avec un petit déjeuner royal et offre des packs d'eau et des nattes aux foyers religieux - 02/09/2025

Affaire Sukuk Sogepa : Nouvelle révélation sur les 5,6 milliards de Fcfa de commissions secret

Affaire Sukuk Sogepa : Nouvelle révélation sur les 5,6 milliards de Fcfa de commissions secret - 02/09/2025

Mauritanie : naufrage d’une pirogue gambienne, le bilan pourrait atteindre entre 60 et 90 morts

Mauritanie : naufrage d’une pirogue gambienne, le bilan pourrait atteindre entre 60 et 90 morts - 01/09/2025

Gamou Tivaouane: saisie record de 12 tonnes de produits impropres à la consommation( service régional)

Gamou Tivaouane: saisie record de 12 tonnes de produits impropres à la consommation( service régional) - 31/08/2025

Point E – Escroquerie aux visas : un réseau démantelé, faux papiers, passeports et cachets saisis

Point E – Escroquerie aux visas : un réseau démantelé, faux papiers, passeports et cachets saisis - 31/08/2025

Kaolack - Mor Ndao et And Yatal Pastef réservent un accueil chaleureux à Ousmane Sonko et plaident pour Médina Mbaba

Kaolack - Mor Ndao et And Yatal Pastef réservent un accueil chaleureux à Ousmane Sonko et plaident pour Médina Mbaba - 31/08/2025

TOUBA – Sourah ( Puuru Mor Lèye) submergée / la colère gronde face aux eaux stagnantes et nauséabondes

TOUBA – Sourah ( Puuru Mor Lèye) submergée / la colère gronde face aux eaux stagnantes et nauséabondes - 31/08/2025

RSS Syndication