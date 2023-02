Le PR Macky Sall aux populations de Thies: « Votre région est en devenir…Désormais, on parlera de ‘Benn Deuk Ñetty Gaar’… »

Le président de la République Macky Sall préside actuellement le conseil présidentiel pour le développement de Thies en présence des acteurs de développement de la région et de toutes les autorités. Débarquant hier dans le territoire de la région du Cayor, le chef de l’Etat compte faire le tour des préoccupations des populations après avoir fait l’évaluation du premier conseil des ministres décentralisé qui s’est tenue dans la région en 2014. Il sera aussi question de donner les orientations pour la continuité du programme d’investissement dans la région.

Le conseil présidentiel de ce matin qui réunit le gouverne et les forces vives de la région, constitue selon le Président Macky Sall, une opportunité pour revisiter ensemble les réalisations et demeure une rencontre qui présage un avenir d’espérance pour Thies. Il est question alors de décliner les besoin nouveaux et les préoccupations des populations. « Thies est une région en devenir avec notamment le développement accéléré de l’horticulture, du tourisme, de l’exploitation minière et du pôle urbain de Daga Kholpa. Il y a aussi la réalisation du port multi fonctions de Ndayaan, L’émergence des zones économiques spéciales( Diass, Sandiara et Ndayane…), L’émergence de l’acropole Ouest avec l’entente Malicounda-Ngueniene-Sandiara ainsi que la réhabilitation du chemin de fer. À ce propos, le président Macky Sall dit vouloir faire de Thies la région du « benn deukk Ñetty gares » avec l’arrivée d’une autre gare du train express régional (TER).