Le Nigeria double le salaire minimum: il sera de 26.000 F Cfa

L'assemblée nationale du Nigeria a adopté mardi un projet de loi visant à plus que doubler le salaire minimum, les autorités mettant en garde contre les protestations liées à l'augmentation du coût de la vie.



Le salaire minimum mensuel devrait passer de 30.000 à 70.000 nairas (environ 26.000 F Cfa) une fois que le président Bola Ahmed Tinubu aura donné son accord au projet de loi, qui a été rapidement adopté par le Sénat et la Chambre des représentants.



Les législateurs ont également ramené de cinq à trois ans la période de révision du salaire.



L'adoption du projet de loi était "importante pour le peuple nigérian", a déclaré Godswill Akpabio, président du Sénat et membre du parti APC de M. Tinubu.



Le coût de la vie a grimpé en flèche lorsque M. Tinubu a mis fin à une subvention coûteuse des carburants et a assoupli le contrôle des changes, après son investiture en mai de l'année dernière.



L'inflation a atteint un niveau record de 34,19 % en juin, l'inflation des denrées alimentaires dépassant 40,87 %, selon le Bureau national des statistiques.



Les syndicats ont accepté l'augmentation après une impasse et des mois de négociations, même si l'augmentation est bien inférieure à ce qu'ils avaient demandé.



Le nouveau niveau de salaire s'applique aux travailleurs fédéraux, qu'il s'agisse des fonctionnaires, du personnel des aéroports ou des enseignants.



L'adoption du projet de loi intervient alors que des appels ont été lancés en ligne pour que les Nigérians se joignent en août à des manifestations contre les politiques de M. Tinubu.



Le pays le plus peuplé d'Afrique a connu une série de grèves ces derniers mois, les syndicats réclamant une augmentation des salaires.