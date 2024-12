Le Ministre Cheikh Tidiane Dièye décline les avantages insoupçonnés de l’accès aux toilettes

En outre, l’accès à ces services ne doit pas exposer une frange de la population aux agressions. D’où le thème de cette édition ‘’des toilettes, espace de paix’’. « Les toilettes, espace de paix, nous interpelle sur le regard à porter sur les toilettes et nous rappelle qu’au-delà du caractère fondamental attaché à ce droit humain, les toilettes constituent un élément essentiel de notre vie et devraient, à ce titre, être des lieux sûrs », a plaidé le Ministre, Cheikh Tidiane Dièye.



L’importance de l’accès aux toilettes remet au goût du jour l’urgence de poser davantage d’actes concrets dans le but de couvrir des besoins de plus en plus croissants. « Il s’agit d’une invite à l’action pour améliorer et protéger l’accès des populations à l’assainissement si l’on veut bâtir un monde plus équitable et plus pacifique. Et cela est d’autant plus urgent que ONU-EAU estime que pour arriver à l’accès universel, il nous faut multiplier par 5 le rythme actuel de nos progrès en matière d’assainissement », a relevé le Dr Cheikh Tidiane Dièye, dans la commune de Colobane, région de Fatick qui a accueilli l’événement en présence du Gouverneur, des Partenaires techniques et Financiers, du Maire de Colobane Dame Ndiaye, du Directeur de l’Assainissement Omar Sène, entre autres autorités.