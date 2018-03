Le 138ème appel de Seydina Limamoulaye célébré le 17 avril 2018 sous le thème : "L'Islam, une religion d'équilibre et du juste milieu à travers les enseignements de Seydina Limamoulaye"

La communauté layène célébrera le 138e appel de Seydina Limamoulaye le 17 avril prochain. C'est ce qui vient d'être révélé par Daouda Mbaye, président du groupement central des Layènes à Yoff Layène à l'occasion d'une conférence de presse organisée par le comité d'organisation de cet évènement religieux. Qui sera l'occasion pour toute la communauté de communier et de se rappeler les enseignements de Seydina Limamoulaye.



Le thème retenu pour cette année est "L'Islam, une religion d'équilibre et de juste milieu à travers les enseignements de Seydina Limamoulaye". Le choix de ce thème a été motivé par la montée de l'intégrisme, du radicalisme et des excès dans la région ouest-africaine et dans un monde en perpétuelle déperdition, a expliqué le fils aîné du Khalife Général des Layènes, Seydina Issa Thiaw Laye.



Selon les organisateurs, toutes les dispositions ont été prises pour une réussite de l'évènement.