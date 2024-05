Lancement travaux terrain gazon synthétique: Le maire Barthélemy Dias offre un joyau à Cambérene

La cérémonie de lancement des travaux du terrain gazon synthétique de Cambéréne a été célébré en grande pompe, ce jeudi 30 mai 2024. La rencontre a réuni les autorités locales, les chefs religieux et les populations. Ces dernières, hommes, femmes et notamment la communauté sportive ont répondu massivement à l’appel.



En effet, c’est avec une joie immense que la communauté sportive de la commune a accueilli le maire Barthélemy Dias. Le maire Doudou Pathé MBengue à l’entame de ses propos à féliciter l’édile de la ville de Dakar pour ses promesses traduites en acte.



« Dans un passé récent, vous étiez ici à Cambéréne pour la pose de la première prière pour le CEM de Cambéréne. Aujourd’hui vous êtes là nouveau pour Cambèrène particulièrement sa jeunesse. cette infrastructure sera un véritable bijou, un lieu d’épanouissement », avance-t-il.



Venu poser la première pierre le maire de Dakar Barthélemy Dias a pris des engagements envers la population de Cambèrène. Il a annoncé l’aménagement du littoral de Cambèrène à l’image de la corniche de Dakar. Aussi il a promis un bus pour l’équipe de Cambèrène.





En outre, Barthélemy Dias a rassuré les populations sur sa collaboration avec les nouvelles autorités.



« J’ai introduit une demande d’audience auprès du président de la république Bassirou Diomaye Faye. Ce dernier m’a répondu par une correspondance et m’a mis en rapport avec le ministère des finances pour de futurs collaborations », révèle le maire Barthélémy Dias.



Falil Gadio