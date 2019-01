Lancement du PSEJ : « Cette plateforme est un grand espoir pour la jeunesse » (Ministre Mary Teuw Niane)

Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Mary Teuw Niane, a procédé ce jeudi 24 janvier au lancement de la plateforme Innovation du Programme sénégalais pour l’entrepreneuriat des jeunes (Psej). Il s’agit d’un programme de formation à l’entrepreneuriat, de développement de compétences dans des domaines prioritaires du Plan Sénégal émergent (Pse), mais aussi d’un véritable incubateur d’entreprises. Cette réforme pensée et conçue par la professeure Aminata Sall Diallo, vient en appoint pour régler de manière efficiente la lancinante question du chômage chez les jeunes et la création d’entreprises, avec à son actif plus de 298 entreprises encadrées dans le cadre de ce projet.