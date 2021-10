Lancement du Camon 18 et du Spark 8 : Tecno remporte le challenge de la netteté de l’image avec le « jumble Camera » incorporé.

La marque Tecno a encore battu le record de l’image avec ses deux nouvelles séries lancées ce samedi 23 octobre. Il s’agit respectivement du Camon 18 et du Spark 8, qui vont davantage répondre aux attentes des clients.



En effet, comme à son habitude, la marque Tecno, à chaque sortie de produits, innove en terme de technologie et particulièrement dans sa caméra.

Cette fois ci, c’est le « jumble Camera » incorporé dans l’appareil qui fait office de nouveauté. Elle permet de mieux stabiliser l’image surtout pendant les prises en mouvement, que ce soit des photos ou vidéos.



Ainsi, que ce soit le Camon 18 ou le Spark 8, ces deux modèles de série répondent parfaitement aux besoins des utilisateurs surtout en terme d’imagerie. Et pour ce qui est du prix, la série Spark est d’habitude celle la plus accessible surtout pour les jeunes avec des tarifs en dessous de 100.000f. Cependant la série Camon, plus « high-hand », va à la haute génération, avec des prix au-delà de 100.000f, entre (195.000f et 108.000f).



Au cours de cette cérémonie de lancement des deux produits, l’opérateur de téléphonie mobile Orange et la marque Tecno ont profité de l’occasion pour sceller un partenariat. L’alliance Orange-Tecno est concrétisée pour mieux équiper leurs clients et leur permettre d’utiliser le réseau 4G de la meilleure des façons.



En effet, tous les clients qui sont passés à la 4G vont bénéficier d’une offre de pass de bienvenue de 2,5G dans un premier temps, plus 1G par mois pendant deux mois. Pour profiter de ce pass, le client doit avoir le SIM Orange 4G et se servir du code Ussd (#141#) à partir duquel il pourra bénéficier de ce pass.