Lancement des travaux du DAC de Keur Samba Kane : Plus de 3000 emplois prévus.

C'est fait! Comme annoncé il y a quelques jours, le Domaine Agricole Communautaire (DAC) de Keur Samba Kane dans le département de Bambey (Diourbel) par le ministre de la jeunesse, Néné Fatouma Tall. En effet, le DAC de Keur Samba Kane troisième du nom, fait partie des quatre premiers DAC pilotes (Séfa, Keur Momar Sarr, Keur Samba Kane et Itato) du Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC) financés à hauteur de 29 milliards francs Cfa. Ce projet a été initié par le Président Macky Sall depuis 2014 pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole, l'élevage et l'emploi des jeunes. Le DAC de Keur Samba Kane dont les travaux se feront en mode "Fastrack", sera très vite livré pour non seulement lutter contre le taux de chômage grandissant en milieu rural, mais également pour booster l'économie dans ladite localité. D'après le coordinateur des DAC, Pape Malick Ndour, " les travaux du DAC de Keur Samba Kane seront bouclés d'ici trois mois". Ainsi à terme, renseigne Néné Fatoumata Tall, trois mille jeunes pourront travailler au niveau du DAC de Keur Samba Kane...