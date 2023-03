Lancement des journées scientifiques à Kolda : L'appel de Moussa Baldé (MESRI/PCD) aux élèves et aux parents...

Le professeur Moussa Baldé, ministre de l'enseignement supérieur et président du Conseil départemental de Kolda, a lancé un appel fort aux élèves pour qu'ils s'approprient les matières scientifiques. Mais également, il n'a pas manqué d'inviter les parents à accompagner leurs enfants afin qu'ils réussissent dans leurs études. Dans la foulée, il a rappelé aux enfants qu'ils peuvent réussir en obtenant des diplômes malgré les obstacles. Cependant, il a rappelé aux élèves que la politique est bien, mais les études et les diplômes restent la voie principale de la réussite. Ainsi, le professeur estime qu'il compte pérenniser ce projet pour le bien des élèves.

Au cours de cette cérémonie entouré de ses amis professeurs de mathématiques, Moussa Baldé a été présenté comme un modèle de réussite aux élèves. À ce titre, rien ne doit être un obstacle pour la réussite des enfants qui doivent copier sur le parcours du professeur Moussa Baldé qui malgré les difficultés a pu franchir les paliers pour réussir.

À en croire Moussa Baldé, " nous accompagnons les élèves car la région n'a pas beaucoup d'admis dans les grands concours nationaux. Conscient de cet enjeu, il a décidé d'accompagner les élèves de la région. Et cela passe par une organisation en y associant tout le monde, notamment nos partenaires."

Dans la foulée, il précise : "nous appuyons les élèves dans les matières scientifiques en partenariat avec l'IA à qui nous avons demandé de nous choisir de bons profs pour les enseignants-apprentissages. C'est dans ce cadre que 121 élèves ont été choisis pour la promotion des matières scientifiques. Mais également, cela va leur permettre de préparer l'entrée dans les grands concours et les grandes écoles. Et notre objectif est de pérenniser cette belle initiative pour les générations futures..."

Dans la même dynamique, Samba Diakhaté (IA/Kolda) ajoute : "l'un de nos objectifs est le développement des filières scientifiques, mais également de la technologie et de l'innovation. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'extension de ces filières avec la construction de nouveaux BST et de lycées techniques pour orienter davantage d'élèves dans les filières techniques est devenue une réalité." Toutefois, il rappelle que " malgré les réticences avec un taux de 33%, nous allons tout faire pour inverser la tendance en accentuant la promotion des matières scientifiques. C'est pourquoi, nous allons accompagner le ministre Moussa Baldé à aller vers le culte de l'excellence et de la réussite..."