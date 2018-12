La raison de la visite de la présidente de l'Estonie au Sénégal

Au Sénégal depuis ce jeudi 06 décembre pour une visite officielle de 48 heures, la présidente de la République d'Estonie, Kersti Kaljulaid, est arrivée ce matin au palais présidentiel où elle doit s'entretenir avec son homologue sénégalais sur les moyens de raffermir les relations entre les deux pays.

Au terme de leur tête-à-tête, en marge duquel des accords de coopération bilatérale seront signés dans des secteurs comme le commerce et le numérique, les deux chefs d'Etat feront face à la presse pour décliner les axes majeurs sur lesquels ont porté leurs discussions.

Mais il ne faut surtout pas manquer de vue la principale raison du séjour de la présidente de ce pays d'Europe du nord au Sénégal.

Kersti Kaljulaid est dans nos murs pour décrocher un autre soutien du continent africain, après celui du Benin, aux fins de figurer parmi les membres non-permanents du Conseil de sécurité des nations-unies pour la période 2020-2021.

Soutien que son pays va sans doute obtenir, surtout qu'il sera mis sur la table des offres alléchantes à l'instar de ce qui a été proposé au Bénin.

En effet, Patrice Talon et Kersti Kaljulaid ont convenu dans les domaines scientifique et culturel de promouvoir des échanges économiques et commerciaux, de favoriser l’implantation de sociétés estoniennes au Bénin, grâce à l’amélioration du climat des affaires, et de conclure un partenariat d’expertise, pour la réalisation des projets numériques identifiés, dans le but d’offrir aux citoyens, des services publics plus efficaces, coopératifs, sécurisés et transparents, selon Benewebtv.

Apres le Benin et le Sénégal, Kersti Kaljulaid devait se rendre en Algérie, mais en raison de la santé vacillante d'Abdoul Aziz Bouteflika, cette étape a été annulée.