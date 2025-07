La musique au service du panafricanisme : ECOBANK s’offre la voix d’Amadeus

L’artiste-musicien Amadeus et ECOBANK Sénégal ont procédé ce mardi à la signature d’une convention de partenariat. Le musicien est désormais l’ambassadeur d'Ecobank, la banque panafricaine.



« Très clairement, aujourd'hui, quand on voit tout le potentiel de la jeune génération, dont Amadeus est l'un des dix représentants, on peut être sûr que l'héritage sera non seulement perpétué, mais renforcé. C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de pouvoir établir cette collaboration avec vous cher Amadeus », a indiqué Sahid Yallou, directeur général d'Ecobank Sénégal, qui a signifié que « le choix d’Amadeus est celui d’une voix singulière, vibrante, ancrée dans le réel et résolument tournée vers l'avenir ».



Un partenariat pour l'expression et l'inspiration

Cette voix, qui "parle au cœur, aux consciences et qui unit les générations", sera désormais la représentation de ce partenariat. Il ne se veut pas une simple vitrine, mais doit partager et incarner, par des actions concrètes, des expériences sincères et un dialogue ouvert.



« Nous souhaitons construire, avec Amadeus, un espace d'expression, d'inspiration et de connexion. En nous engageant ensemble, nous faisons le pari de la confiance, de l'écoute et de la création partagée. Ce n'est pas seulement Ecobank qui accompagne un artiste. C'est un artiste qui enrichit notre regard, booste nos habitudes et nous pousse à faire mieux, différemment », a ajouté le directeur général de la Banque Panafricaine.



Pour sa part, l’artiste, qui s’est réjoui d'emblée de cette collaboration, a soutenu : « Je tiens à remercier ECOBANK pour la confiance et l'espoir apportés sur ma personne. C'est un honneur de représenter une banque qui incarne les valeurs et les ambitions de l'avenir. Et ensemble, je suis convaincu qu'on accomplira de très belles choses. »