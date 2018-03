« La longue nuit » de Sidy Bouya Mbaye, romancier non-voyant : une invite à la découverte de l’obscurité par un habitant éternel

Avec trois romans à son actif et un handicap physique incompatible avec sa passion, enfin presque, Sidy Bouya Mbaye est un écrivain à part. Terrassé par une méningite brûlante à pneumocoque, et plongé dans un coma pendant 10 jours, il s’est réveillé aveugle. Celui qui se définit comme un « habitant de la nuit éternelle » depuis 30 ans maintenant, s’est reconstruit à coté de ses limites objectives. « Mon statut d’homme a été prouvé malgré mon handicap car restant convaincu que la perte de vue n’est pas rédhibitoire. C’est à partir de ce dont je peux disposer que j’ai produit mes romans». Sa nouvelle publication qui sera dédicacée ce Samedi « est une invite à la découverte de la nuit », aux voyants dira-t-il. « La nuit a toujours fait peur, on cherche toujours à s’éclairer. Depuis toujours, les gens se sont toujours interrogés sur ce qu’est la nuit, et pour la 1ere fois un habitant de la nuit vous y invite. Ce n’est pas autobiographique ni biographique », a-t-il précisé