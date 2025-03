La création de la monnaie unique ECO au centre des discussions de la 11e session du Conseil de convergence des ministres de la CEDEAO

Dakaractu - La Commission de la CEDEAO a tenu ce lundi 03 mars 2025 à Abuja la 11e réunion du Conseil de convergence, rassemblant les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des États membres. Cet événement marquant a permis d’aborder des questions cruciales, notamment l’avancement de la Feuille de route pour le lancement de la monnaie unique ECO.



Au cœur des débats, les participants ont examiné le rapport issu de la réunion du Comité technique sur les politiques macroéconomiques de la CEDEAO, qui s’est déroulée du 27 février au 1er mars 2025 dans la capitale nigériane. Ce document a servi de base pour évaluer les progrès accomplis et identifier les défis restants dans la mise en œuvre de l’ECO.



La monnaie unique, envisagée comme un levier d’intégration économique et de stabilité financière dans la région, reste un projet ambitieux. Les discussions ont notamment porté sur les critères de convergence, les réformes structurelles nécessaires et les mécanismes de coordination entre les États membres pour garantir le succès de cette initiative.



Cette 11e session du Conseil de convergence souligne l’engagement des pays de la CEDEAO à renforcer leur coopération économique et à poser les fondations d’une union monétaire viable. Les prochaines étapes seront déterminantes pour concrétiser l’ECO, une monnaie qui pourrait transformer le paysage économique ouest-africain.