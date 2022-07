LOUGA / Aminata Touré tance l’opposition : « Nous avons une opposition qui ne s’active que dans les calomnies et le dénigrement…Une opposition qui n’a aucun programme à proposer au peuple »

En cette troisième journée de campagne, la tête de liste nationale de BBY s’est attaquée frontalement à l’opposition. Pour Aminata Touré, les membres de l’opposition sont en perte de vitesse, car ils manquent de patriotisme. En plus de cela, Aminata Touré qui procédait un meeting à Louga, révèle que l'opposition n’a aucun programme à proposer au peuple sénégalais, c’est pourquoi ils font dans le dénigrement et les calomnies. « Nous avons une opposition qui ne s'active que dans les calomnies et le dénigrement. Une opposition qui vilipende son propre pays auprès de Nations-Unies, on doit véritablement s’interroger sur son patriotisme. Leur patriotisme reste encore à parfaire. C’est pourquoi, il faut faire le très bon choix. Celui de voter massivement la liste de BBY. Parce que nous avons vu une opposition qui n’a aucun programme. Jusqu’à présent on n’a pas entendu parler de son programme. On a entendu certains d’entre eux dire que les marchés de l’État sont exécutés par les étrangers, ce qui ne reflète pas la réalité. Parce que la moitié des marchés publics sont gagnés par des entreprises sénégalaises », s’est défoulée Aminata Touré sur l’opposition.



Par ailleurs, revenant sur le bilan et les perspectives du président Macky Sall dans la région de Louga, Aminata Touré annonce des programmes ambitieux à réaliser prochainement dans le Ndiambour. C’est le cas de la construction de l’ISEP de Louga, l’électrification de plusieurs communes et le recrutement de plus de 1. 553 jeunes au terme des séries de formations. « Le président respecte la jeunesse de son pays. Le président n’appelle pas les jeunes à la violence. C’est pourquoi une maison de la jeunesse sera construite et un ISEP sera aussi construit ici à Louga. Il y a un programme de 3.550 lampadaires dans le cadre de l'électrification de communes. Un programme de modernisation des Daara sera aussi lancé à Louga. Plus de 1. 553 emplois seront réalisés ici avec la formation de 1.953 jeunes. Voici le bilan et les réalisations que le président Macky Sall veut réaliser à Louga. Mais pour arriver à tous ces programmes, il faut une majorité confortable à l’assemblée nationale », a renseigné Aminata Touré. Après cette étape de Louga, la caravane de la tête de liste nationale de la coalition BBY a clôturé les activités de sa troisième journée par une caravane dans la ville de Saint-Louis…