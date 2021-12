LOCALES À DIOURBEL / Deug Moo Woor de Pape Modou Fall pêche encore dans Wallu Sénégal.

Après avoir chipé leur tête de liste proportionnelle communale, Pape Modou Fall vient de porter un nouveau coup dur à la coalition Wallu Sénégal de Diourbel. En effet, le leader de Deug Moo Woor a officiellement accueilli dans son parti le très célèbre Khabane Guèye, actuel Président de l'Association pour le développement du Sénégal et grand responsable politique au niveau de Walu Sénégal.



Khabane Guèye dira avoir définitivement décidé de déposer ses baluchons dans le parti de Pape Modou Fall et d’être venu avec son mouvement composé de 1.500 femmes. L'annonce a été faite ce vendredi 3 décembre chez lui à Médinatoul, à l’occasion d'un point de presse. « J’ai choisi de rejoindre l'Espoir du Baol, Pape Modou Fall, pour son exemplarité républicaine, ses convictions politiques partagées et son engagement indéfectible pour un Diourbel émergent dans un Sénégal meilleur », dira-t-il notamment.



Il manifestera sa volonté de ne ménager « aucun effort pour soutenir la candidature du Ministre Dame Diop aux élections locales en vue d'une victoire certaine. » Deug Moo Woor avait aussi au mois de novembre accueilli dans ses rangs une bonne partie de l’Alliance Bokk Gis- Gis de Diourbel...