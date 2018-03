LIBRE PROPOS : M. le Président, les priorités sont ailleurs !

Une annexe du Palais de la République sera construite au pôle urbain de Diamniadio. L’annonce a été faite par le Chef de l’Etat, Macky Sall, lundi dernier, à Rufisque. Parce que, selon notre bien-aimé Président de la République, même si l’actuel Palais est «beau», il reste tout de même un «héritage colonial».



Donc, il est nécessaire de laisser une «trace pour l’avenir». Nous sommes tout à fait d’accord avec le Chef de l’Etat qu’il faut marquer d’une empreinte indélébile son magistère. Toutefois, se tromper d’objectifs sera fatal pour le Sénégal. Dans un pays où tout est exigence, pour ne pas dire demande sociale, il serait plus judicieux d’hiérarchiser les priorités. Et la construction d’un nouveau palais pour un Président de la République n’en est pas une.



Macky Sall sur qui beaucoup de Sénégalais fondent de l’espoir, lui, qui prône la gouvernance sobre et vertueuse, ne devrait pas surtout pas tomber dans le piège de projets plutôt cosmétiques, à la Jean Bedel Bokassa et tutti quanti. Qui ne se souvient pas encore de son carrosse de bronze et d’or tiré par huit chevaux importés d’un haras situé en Normandie, envoyés par l’Elysée. Ou encore de sa couronne en or pur. Comment oublier les infrastructures démesurées de Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga, notamment ses trois palais pharaoniques qui trônaient au milieu de la brousse. Quid de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, construite par Félix Houphouët-Boigny ? Qu’on ne se trompe surtout pas d’époque ! Le combat qui vaille présentement pour l’Afrique et plus particulièrement pour le Sénégal, c’est celui de son développement. La rupture tant chantée et vantée, à l’occasion de tous les moments solennels, n’est pas de renier le legs du colon. Nos Présidents disposent de Palais. En plus de celui qui trône sur l’avenue Léopold Sédar Senghor, (ex-avenue Roume), le Chef de l’Etat dispose d’une résidence secondaire à Popenguine.



Ce qui est largement suffisant. Les priorités de l’heure devraient être la lutte contre les abris provisoires dans les établissements scolaires ; la fourniture en eau et en électricité pour finir définitivement avec les souffrances de femmes dans la banlieue. Mais aussi dans les villages et autres hameaux du Sénégal. Nos priorités, c’est de faire en sorte que les femmes ne puissent plus mourir en donnant la vie. Nos priorités, c’est la lutte contre la corruption et la concussion.



Nos priorités, c’est de rapprocher les villages des villes par la construction de routes et d’autoroutes. Nos priorités doivent être la consolidation de l’Etat de droit ; d’une justice libre et indépendante et non de celle-là qui fait peur. Nos priorités, c’est de bâtir une République solide fondée sur la véritable séparation des pouvoirs. Nos priorités, c’est de donner la chance à chaque Sénégalais où qu’il puisse être de pouvoir vivre décemment.



D’ailleurs, le Chef de l’Etat est dans une bonne dynamique avec son PUDC, la Couverture maladie universelle et surtout la bourse de solidarité familiale. Alors, si vous permettez, Monsieur le Président, je vous dirais : «Gardez le cap !» et enterrez ce projet de construction d’un Palais à Diamniadio. Il ne fera pas rentrer dans l’histoire.



Par Abdoulaye THIAM

(Sud Quotidien)