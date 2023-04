L'intelligence artificielle et éducation: refonder or périr

Entre l’Europe, l'Amérique du Nord, et le bloc Chine – Japon- Corée, c’est la guerre pour dessiner le futur du monde à travers trois outils : le semi- conducteur, le drone et la batterie pour la mobilité tout électrique. Dans la conception des ses objets –clé pour l’industrie et les objets connectés avec le micro- processeur, la défense avec le drone, et la mobilité terrestre avec la batterie électrique, l'intelligence artificielle est pour les puissances du monde l’arme fatale.



D’abord le semi – conducteur une toute petite puce de silicium qui constitue le cœur des ordinateurs, tablettes ou smartphones, le semi-conducteur est aussi un composant essentiel des systèmes électroniques embarqués dans les voitures, les avions, les réseaux de télécommunications et les centrales électriques et mêmes nucléaires.



Ensuite le drone, il est peu coûteux, d’usage souvent facile, agile et efficace, les véhicules aériens sans pilote (UAV) font entrer la guerre dans une nouvelle ère, c’est la révélation du conflit ukrainien, peu audible et visible, le drone fait la guerre sans soldats avec cette capacité à multiplier la force, que ce soit pour le renseignement, le réglage des tirs d'artillerie, ou les missions de combat

Enfin nous vivons les derniers instants des moteurs thermiques aux combustibles fossiles, toute l’industrie de l’automobile se convertit aux moteurs électriques déjà le véhicule hybride se met au mainstream. Équipementiers chinois, américains et européens sont dans une course effrénée pour une batterie puissante et surtout rechargeable en temps record. L’Afrique détient les plus grandes réserves de lithium, composante de base de la batterie mais n’a aucune forme de recherche – développement pour potentialiser cette richesse stratégique.



Ces trois piliers de la révolution déjà à nos portes sont les produits dans les pays avancés d’innovations rendues possibles par l’intelligence artificielle. Tous les secteurs de notre civilisation seront bouleversés par l’intelligence artificielle c'est-à-dire l’intelligence humaine multipliée par l’intelligence des ordinateurs et robots. D’éminents penseurs de ce monde nous avertissent même, tel Fukuyama c’est la fin d’une civilisation ou l’intelligence humaine serait théoriquement remplacée par la machine ou le robot tel un scénario de sciences fiction.



Dans nos pays, l’adaptation des systèmes d’enseignement et d’apprentissage ne peut plus attendre, tout s’accélère et nos systèmes rigides sont obsolètes, certains acteurs ne comprennent même plus les enjeux de demain. Nous devons impérativement accélérer la mise en œuvre de pratiques d’enseignement et d’apprentissage innovantes qui favorisent un bouquet minimal de matières : maths, physique, chimie et informatique afin de nous mettre au niveau des élèves coréens, chinois, japonais , français et américain, le tout dans un système en fast track qui libère très tôt l’élève puis l’étudiant pour le monde du travail, les startup et les centre d’innovation. Si nos systèmes d’éducation ratent ce virage technologique, nous ne serons plus utiles à notre humanité productiviste et utilitariste. Nous jouons vraisemblablement notre dernière carte.



Moustapha DIAKHATE

Ex Cons Special Primature

Expert et Cons. Infras.