L’hommage de Diomaye à Eva Marie Coll Seck: « Une femme formée à l’école sénégalaise peut peser sur les plus grandes décisions internationales »

Lors de la cérémonie de distinction des lauréats du Concours général 2026, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a consacré une partie de son discours à un vibrant hommage au Professeur Awa Marie Coll Seck, choisie comme marraine de cette édition. S’adressant à elle, le chef de l’État a salué « un choix heureux » de la République, estimant que son parcours constitue « un hommage rendu à l’intelligence, à la rigueur scientifique et au service de l’intérêt général ». Il a énuméré les multiples facettes de sa carrière : médecin, universitaire, syndicaliste, académicienne, chercheuse de renommée internationale, et ancienne ministre de la Santé. Une trajectoire, a-t-il souligné, consacrée à « une cause qui dépasse les frontières : la protection de la vie humaine ».
Pour le président, ce parcours porte un enseignement qui dépasse la seule personne de Mme Eva Marie Coll Seck. Il « dit une chose simple », a-t-il affirmé : que l’excellence ne vaut que par l’usage que l’on en fait. Il y voit également la preuve tangible qu’« une femme formée à l’école sénégalaise peut peser sur les plus grandes décisions internationales ». Le chef de l’État a insisté sur la portée symbolique de cet exemple pour toute une génération de jeunes Sénégalaises et de jeunes Sénégalais, appelés à comprendre que les plus hautes responsabilités « ne sont jamais le fruit du hasard », mais « la récompense du travail, de la discipline, de la persévérance et du sens du devoir ».
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